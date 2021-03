„Gezielte Aktion“ : Sprengstoff-Anschlag auf Coronatest-Zentrum in den Niederlanden

In den Niederlanden hat es laut Polizei einen Anschlag auf ein Corona-Testzentrum nördlich von Amsterdam gegeben.

Bovenkarspel | In der Nähe eines Corona-Impfzentrums in den Niederlanden ist ein Sprengkörper explodiert. Personen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei geht von einer gezielten Aktion aus, wie ein Sprecher im Radio sagte. Das Zentrum befindet sich im nordniederländischen Bovenkarspel rund 50 Kilometer nördlich von Amsterdam. ...

