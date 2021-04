Attraktion in Northeim : Video: Blitzer in der Fußgängerzone belustigt Einwohner

Die Bewohner von Northeim fühlen sich durch einen in der Innenstadt aufgestellten Blitzer herausgefordert.

Northeim | Er ist als klobiger grauer Kasten getarnt und steht an einer verkehrsberuhigten Straße mit Kopfsteinpflaster in der Innenstadt von Northeim in Südniedersachsen: Der Blitzeranhänger namens "Alice" soll seit dieser Woche im verkehrsberuhigten Bereich der Fußgängerzone zu schnell fahrende Autos fotografieren. Es dauerte nicht lange, bis sich die Bewohner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.