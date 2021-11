Extremwetter : Notstand nach schweren Überschwemmungen in Kanada

Starke Regenfälle haben Teile des kanadischen Bundesstaates British Columbia überschwemmt. Es wurde der Notstand ausgerufen. Medien berichten von Hamsterkäufen in Supermärkten.

Merritt | Im kanadischen British Columbia gilt nach tagelangen Regenfällen nun der Notstand. Mehr als 17.000 Bewohner der westlichen Provinz mussten wegen heftiger Überschwemmungen bereits ihre Häuser verlassen, wie die Regierung am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Weitere Evakuierungen könnten folgen. Schwere Regenfälle waren am Wochenende bis in den Montag h...

