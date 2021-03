Corona-Pandemie : Nur eine Impfung nötig: EMA macht Weg für Impfstoff von Johnson&Johnson frei

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat die Zulassung für den Impfstoff von Johnson&Johnson empfohlen.

Amsterdam | Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Donnerstag den Weg für den vierten Corona-Impfstoff in der EU freigemacht. Die Behörde mit Sitz in Amsterdam hat die Zulassung des Impfstoffes des US-Herstellers Johnson&Johnson empfohlen. Jetzt muss zwar noch die EU-Kommission zustimmen – doch das gilt als Formsache und könnte noch am selben Tag erfol...

