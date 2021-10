Umweltkatastrophe : Ölpest vor „Surf City“ - Notstand in Kalifornien ausgerufen

Leere Strände, Teerklumpen im Sand, ein Ölteppich auf dem Wasser: Der Süden Kaliforniens kämpft gegen eine drohende Umweltkatastrophe. Noch wird untersucht, wie es genau dazu kam.

Huntington Beach | Umweltkatastrophe in Kalifornien: Vor der südlichen Küste des US-Bundesstaats hat sich eine Ölpest ausgeweitet und mehrere Strände verschmutzt. Die geschätzte Menge des aus einer Pipeline ausgelaufenen Öls habe sich auf rund 550.000 Liter erhöht, teilte die am stärksten betroffene US-Küstenstadt Huntington Beach im Bezirk Orange County am Montagabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.