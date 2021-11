Keine Rückreise möglich : Neue Corona-Variante: Deutsche Urlauber sitzen in Südafrika fest

Wegen der Omikron-Variante und neuer Reiseregeln wird der Urlaub in Südafrika für viele Deutsche zum Albtraum. Die Rückreise wurde auch einem Paar aus Norddeutschland verwehrt.

Kapstadt | Den langersehnten Urlaub in Südafrika hatten sich Toralf Brecht und seine Frau Dorit Carvaack anders vorgestellt. Das aus Wismar stammende Paar war nach Kapstadt gereist, um ihren Hochzeitstag zu feiern. Vor gut zehn Jahren waren sie in der Touristenmetropole am Südzipfel Afrikas getraut worden. Es sollte eine ganz besondere Reise werden für die beide...

