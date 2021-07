Verzweifelte Suche : Orca-Baby strandet vor Neuseeland: Wo ist die Herde?

Ein Orca-Säugling ist vor Neuseeland gestrandet. Die Retter warten darauf, dass seine Familie auftaucht. Solange leisten sie ihm Gesellschaft.

Wellington | In Neuseeland sorgt seit Tagen ein gestrandetes Orca-Baby für Schlagzeilen. Der kleine Schwertwal war am Sonntag vor Plimmerton Beach in der Nähe der Hauptstadt Wellington in flachem Gewässer entdeckt worden – von seiner Herde und der Mutter fehlte jede Spur. Wahrscheinlich hätten die Meeressäuger das etwa vier bis sechs Monate alte Männchen zurück...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.