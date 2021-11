Heute Abend live bei „Wetten, dass..?“ : Sechs Tage die Woche in „Die Eiskönigin“: Celena Pieper lebt ihren Traum

Celena Pieper steht von Montag an in Hamburg in der deutschen Erstaufführung des Musicals "Die Eiskönigin" auf der Bühne. Heute Abend ist sie bereits live bei „Wetten, dass..?“ zu sehen. Wie viel von ihrer Rolle in ihr selbst steckt, hat sie uns kurz vor der Premiere verraten.

Osnabrück | Für Celena Pieper heißt es in den kommenden Monaten immer wieder "Lass jetzt los" oder "Zum ersten Mal". In funkelnden Kleidern und mit rotbraunem, langen Haar macht die Musicaldarstellerin als Anna die Bühne des Hamburger Stage-Theaters unsicher. Das Stück basiert auf dem aus dem Jahr 2013 stammenden, weltweit bekannten Disneyfilm „Die Eiskönigin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.