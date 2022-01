Verbale Entgleisungen : „Hunde nehmen Platz ein“: Papst attackiert kinderlose Paare und Haustierbesitzer

Die Kirche steht seit jeher für diverse Vorgänge in der Kritik. Nun sorgt Papst Franziskus mit wirren Aussagen für massenhaft Kritik. Er beklagt weniger Kinder auf der Welt – und nimmt Haustierbesitzer in die Pflicht.

Rom | Papst Franziskus hat Paare kritisiert, die keine Kinder bekommen wollen. "So viele Paare haben keine Kinder, weil sie keine wollen, oder sie haben nur eins, weil sie nicht mehr wollen, aber sie haben zwei Hunde, zwei Katzen", sagte der 85-Jährige am Mittwoch bei der Generalaudienz in der vatikanischen Audienzhalle vor zahlreichen Gläubigen. "Hunde und...

