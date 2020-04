Wegen Corona-Krise : Partysänger Mickie Krause: "Habe Mallorca-Saison für mich im Grunde aufgegeben"

Großveranstaltungen sind bis 31. August aufgrund der Corona-Pandemie untersagt – auch der Ballermann ist betroffen.

25. April 2020, 13:24 Uhr

Berlin | Partysänger Mickie Krause (49) kann sich nur schwer vorstellen, in diesem Jahr noch am Ballermann aufzutreten. "Ich habe die Mallorca-Saison für mich im Grunde aufgegeben", sagte Krause der Deutschen Presse-Agentur. Er glaube nicht, dass bis Oktober Hotels wieder öffnen, Flugzeuge auf die Insel fliegen und vor allem große Diskotheken Partys veranstalten dürften. "Das ist für mich Utopie."



Der Ballermann-Star ("Eine Woche wach") wäre auch in diesem Sommer regelmäßig im Kultlokal "Megapark" aufgetreten. Er habe Mitleid mit den Mitarbeitern vor Ort, aber auch den Jugendlichen, die im Sommer ihren Schulabschluss auf Mallorca feiern wollten.

"Die Abiklassen sind ja wirklich mein Publikum. Ich kann nur sagen: Leute, irgendwann wird wieder ordentlich gefeiert und gelacht. Ihr macht erstmal Abi und die Party verschieben wir dann auf das nächste Jahr. " In Spanien gelten in der Corona-Krise noch strengere Maßnahmen als in Deutschland. Die Zentralregierung in Madrid hat noch keine Pläne, Hotels oder Gaststätten wieder zu öffnen.