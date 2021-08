Höhepunkt der Perseiden : Hier kann man im Norden jetzt am meisten Sternschnuppen sehen

In den kommenden Nächten kommen Hobby-Sternegucker voll auf ihre Kosten: Wer den richtigen Aussichtspunkt wählt, kann die Sternschnuppen der Perseiden nachts zu Hunderten beobachten. Ein Überblick.

Schwerin | Jedes Jahr im August sind bei gutem Wetter hunderte Sternschnuppen am Nachthimmel zu sehen: Die sogenannten Perseiden, eine Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle, in die die Erde jedes Jahr auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne eintaucht. In den Nächten zu Donnerstag und Freitag, 12. und 13. August, soll der Meteorstrom seinen Höhepun...

