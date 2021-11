TV-Show : „Phönix“ ist raus: Samuel Koch bei „Masked Singer“ erraten

Seine fahrbare Feder-Kostümierung gab den Tipp: In der Musik-Show „The Masked Singer“ ist kurz vor dem Halbfinale ein Theaterschauspieler enttarnt worden.

Köln | Der Phönix flattert nach Hause: Schauspieler Samuel Koch hat bei der Musik-Show „The Masked Singer“ knapp den Einzug in das Halbfinale verpasst. Der 34-Jährige erhielt am Samstagabend in Köln zu wenige Stimmen der Zuschauer und musste seine glitzernde Feder-Maske abnehmen. Nach der Enttarnung zeigte sich Koch erstaunt, dass er es in der ProSieben-S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.