DSDS 2021 : Verpixelt? Geschnitten? Wie hat DSDS sein Wendler-Problem technisch gelöst?

Wie angekündigt, hat RTL den Wendler aus DSDS entfernt. Wie hat der Sender das Problem technisch gelöst?

09. Januar 2021, 20:45 Uhr

Berlin | RTL hat ernst gemacht und den Wendler wegen seines KZ-Vergleichs aus der zweiten DSDS-Folge getilgt. Schon bevor die Episode startet, blendet der Sender eine Texttafel ein. Nicht mal den Namen des Schlagersängers nennt die Botschaft. Stattdessen erklärt RTL nur, dass „ein Juror“ wegen völlig „untragbarer Äußerungen“ herausgeschnitten wurde, und distanziert sich von Antisemitismus und Rassismus.

Wie hat RTL den Wendler gelöscht?

Das Resultat hat etwas Gespenstisches: In vielen Einstellungen hat RTL einen Filter auf Michael Wendler gelegt, sodass er in nebliger Unschärfe verschwindet. Womöglich hat aber auch ein Zufall den Eingriff erleichtert: Weil Michael Wendler am Jury-Pult ganz außen sitzt, konnte man das Bild mitunter wohl auch so beschneiden, dass er gar nicht mehr zu sehen ist. Natürlich hat der Sänger die Castings auch mit seinem Votum geprägt. Diese Entscheidungen kann RTL nachträglich nicht ändern; statt die Begründungen des Sängers zu zitieren, wird aber einfach eine Sprechblase mit einem Ja oder Nein über sein Bild geblendet. Als einer der DSDS-Kandidaten mit einem Wendler-Song antritt, dreht RTL den Ton runter und erklärt in einer Bauchbinde: Der Kandidat Christian hat sich für seinen Auftritt einen Song des Jurors ausgesucht, den wir aufgrund seiner unsäglichen Äußerungen aus der Sendung herausgeschnitten haben. Deshalb werden wir auch die Musik dieses Juror nicht mehr spielen.“

Das RTL-Statement im Wortlaut

Mit dieser Texttafel leitet RTL die zweite DSDS-Folge, die zugleich die erste ohne Michael Wendler ist, vor der Ausstrahlung ein:

„Die nachfolgende Sendung wurde im September 2020 aufgezeichnet. Nach Ende der Dreharbeiten hat ein Juror Verschwörungstheorien verbreitet und wir hatten die weitere Zusammenarbeit beendet. Mit Ausstrahlung der ersten Folge von DSDS hat der Juror erneut völlig untragbare Äußerungen öffentlich verbreitet. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn aus den Castingfolgen herauszuschneiden. Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. Und jetzt: gute Unterhaltung.“

Wendler vs. RTL: Die DSDS-Vorgeschichte

Schon im November hatte Michael Wendler sich öffentlich von RTL losgesagt und war ins Lager der Verschwörungstheoretiker gewechselt. RTL hatte zunächst entschieden, die mit dem Wendler bereits aufgezeichneten Casting-Folgen trotzdem auszustrahlen. Als der Sänger aber am Tag des Staffelauftakts die Pandemie-Maßnahmen mit dem Holocaust verglich, wurde der öffentliche Druck zu stark. Der Sender zog die Reißleine und kündigte an, den Wendler aus der Sendung zu schneiden.



Und wie reagiert Twitter?

Online wurde der Skandal eher mit Erheiterung als mit Empörung begleitet:

