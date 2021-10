Neue Polizeiangaben : Rettung im Wald: Achtjährige verlässt Klinik mit Kratzer am Bein

Für die Eltern muss es ein Martyrium gewesen sein. Ihre kleine Tochter bleibt zwei Nächte im dunklen Böhmerwald verschwunden. Dann endlich kommt die erlösende Nachricht. Julia konnte nun die Klinik wieder verlassen.

Waldmünchen/Cerchov | Was für ein Horror – und was für ein glückliches Ende: Seit Sonntagnachmittag wurde die acht Jahre alte Julia aus Berlin im Böhmerwald vermisst, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im felsigen, dicht bewachsenen Gelände. Nach fast zwei Tagen und zwei dunklen, kalten Nächten dann am Dienstag gegen 14 Uhr die frohe Nachricht der Polizei: das vermisste ...

