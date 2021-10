Kriminalität : Polizei fasst Tatverdächtigen nach Tötung von 14-Jähriger

Die Leiche einer 14-Jährigen wird in München entdeckt. Schnell wird klar: Die Schülerin wurde Opfer einer Gewalttat. Nun ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

München | Im Fall der gewaltsam getöteten 14-Jährigen in München hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die Einsatzkräfte hätten am Montagvormittag einen 17-Jährigen festgenommen, teilten die Ermittler mit. Weitere Details wollten Polizei und Staatsanwaltschaft mittags (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Die Schülerin war am Son...

