Gelsenkirchen : Polizei findet toten Säugling: Verletzungen deuten auf Tötung hin

Die Gelsenkirchener Polizei hat einen toten Säugling gefunden. Das Kind wurde mutmaßlich getötet.

von afp

08. Januar 2019, 16:56 Uhr

Gelsenkirchen | Die Polizei hat in einer Wohnung in Gelsenkirchen einen toten Säugling gefunden. Das Kind wies beim Auffinden äußerliche Verletzungen auf, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag mitteilte. Es sei offenbar getötet worden.Demnach entdeckten die Beamten das drei Monate alte Kind bereits am Montag in der Wohnung eines 49-Jährigen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.