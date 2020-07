Skurriler Einsatz : Polizei muss Paar vor aggressiver Katze retten

Zwei Polizistinnen haben ein junges Paar in Soltau vor einer aggressiven Katze gerettet.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Juli 2020, 14:41 Uhr

Soltau | Das Tier habe ihre neuen Besitzer in der Nacht zum Sonntag in deren Wohnung plötzlich angefaucht und gekratzt, teilte die Polizei mit. Weil sich das Paar nicht mehr anders zu helfen wusste, wählten sie den Notruf. Die mit Tieren erprobten Polizistinnen konnten die aggressive Katze mit Futter in eine Transportbox locken und wieder zurück zu ihrem vorherigen Wohnort bringen. Das Tier und alle Beteiligten blieben unverletzt.

