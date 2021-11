Kriminalität : Polizei sieht nach Messerattacke kein Terror-Motiv

In einem ICE werden am Samstagvormittag drei Männer Opfer eines Messerangriffs. Der 27-jährige Täter, der aus Syrien stammt, wurde verhaftet. Zum Tatmotiv gibt es noch keine endgültigen Erkenntnisse.

Neumarkt | Nach der Messerattacke im ICE 928 in Bayern geht die Polizei nicht von einem Terroranschlag aus. Es gebe „keine Anhaltspunkte für einen islamistischen Hintergrund“, sagte Kriminaldirektorin Sabine Nagel am Sonntag in Neumarkt in der Oberpfalz. Nach ersten Erkenntnissen seien bisher keine Hinweise auf mögliche Mittäter oder Mitwisser aufgetaucht. ...

