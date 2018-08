Bei der Kräuterernte : Polizei streckt 87-Jährige mit Elektroschockpistole nieder

"Es war die niedrigste Form von Gewalt, die wir anwenden konnten", verteidigt der Polizeichef das Vorgehen.

von Christopher Chirvi

17. August 2018, 13:57 Uhr

Chatsworth | Sie wollte lediglich Löwenzahn auf dem Grundstück eines Jugendklubs ernten – doch Polizisten im US-Bundesstaat Georgia haben eine 87 Jahre alte Frau mit einer Elektroschockpistole niedergestreckt. Sie hielt ein Messer in der Hand. Ein Mitarbeiter des Vereins habe die Beamten gerufen, nachdem er die Frau mit dem Messer sah. Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche Freitag.

Auch interessant: Musikvideo von Childish Gambino hält Amerika den Spiegel vor



Josh Etheridge, Polizeichef von Chatsworth, verteidigte das Vorgehen. Die Beamten hätten die Frau aufgefordert, ihr Messer abzulegen. Doch Martha A., die kein Englisch spricht, befolgte die Anweisungen nicht. Also zog einer der Polizisten seine Elektroschockpistole, setzte die Seniorin außer Gefecht und legte ihr Handschellen an. "Es war die niedrigste Form von Gewalt, die wir anwenden konnten, um zu dem Zeitpunkt die Gefahr zu stoppen", so Etheridge, "auch eine 87-jährige Frau kann einen Polizisten mit einem Messer verletzen."

Auf "tödliche Gewalt" verzichtet

Der US-Sender NBC hat mit Martha Douhne gesprochen, der Enkelin der 87-Jährigen. Ihre Großmutter habe geglaubt, sie werde erschossen, sagte sie. "Wir haben ihr nie etwas über Taser erzählt. Deshalb weiß sie nicht, was das ist."

Etheridge jedoch betont, die Polizisten hätten nicht gewusst, dass die Frau ihre Anweisungen nicht verstanden habe. Immerhin habe der Beamte auf "tödliche Gewalt" verzichtet, so der Polizeichef.

Erst vor Kurzem hatte ein anderer Vorfall aus dem US-Bundesstaat Ohio für Aufsehen gesorgt: In Cincinnati hatte ein Polizist eine Elektroschockpistole gegen eine Elfjährige eingesetzt. Er soll das Mädchen bei einem Diebstahl erwischt haben.