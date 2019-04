"Erheblicher Widerstand" : Polizeikontrolle eskaliert: Beamte werden von 50 Menschen bedrängt

Dabei wollten die Polizisten lediglich einen vermutlich alkoholisierten Fahrer überprüfen.

von dpa und kpp

20. April 2019, 08:27 Uhr

Mülheim | Im Ruhrgebiet ist eine Verkehrskontrolle der Polizei eskaliert: Eigentlich sollte nur ein offenbar alkoholisierter Fahrer in Mülheim an der Ruhr überprüft werden – doch auf der Straße versammelten sich daraufhin rund 50 Menschen, die sich aggressiv verhielten, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Sie waren demnach zumeist osteuropäischer Herkunft.

Erheblicher Widerstand

Die Beamten riefen daraufhin Verstärkung, um Herr der Lage zu werden. Vier der Beteiligten wurden bei der Aktion am Freitag in Gewahrsam genommen. Die Männer hatten nach Polizeiangaben teils erheblichen Widerstand geleistet. Zuvor hatten die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und die "Bild"-Zeitung berichtet.



"Die Stimmung wurde zunehmend aggressiver gegenüber den Beamten, die daher Verstärkung von umliegenden Wachen und Städten anfordern mussten", sagte Polizeisprecherin Judith Herold gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Wir haben mehrere Anzeigen aufgenommen."