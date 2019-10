"Hallo, der Christian hier“ : Porsche-Fahrer ruft Vordermann an – mitten auf der Überholspur

Die Autobahn hat – so glaubt es der ein oder andere – ihre eigenen Regeln. Das zeigt ein Fall aus Bayern.

17. Oktober 2019, 10:53 Uhr

München | Wenn es sich wirklich so zugetragen hat, wie das folgende Video suggeriert, dann dürfte der Fahrer eines Porsches nun ein Problem haben. Doch erst einmal der Reihe nach. Ein Nutzer postete auf Instagram ein Video, in dem er offenbar selbst während der Fahrt auf der Autobahn zum Handy greift – und seinen Vordermann anruft. "Hallo, der Christian ist hier", beginnt das zunächst freundliche Gespräch. Nach kurzem hin und her kommt er zur Sache: "Du bist der Depp, der auf der linken Spur fährt!“

"Du weist schon, dass in Deutschland Rechtsfahrgebot gilt – die linke Spur ist zum Überholen da", belehrt der Anrufer seinen Vordermann. Und weiter: "Also sei doch so gut und lass mich vorbei". Der Vordermann entgegnet nach einer kurzen Pause: "Ich glaube dir geht's nicht ganz gut oder?!" und legt auf. Mittlerweile wurde das Video samt zugehörigem Instagram-Kanal gelöscht. Doch was einmal im Netz war, bleibt dort auch. Und so lud ein Twitternutzer das Video dort hoch:





Er machte auch gleich die offenbar zuständige Polizei München auf den Fall aufmerksam. Und tatsächlich: Die Polizei ermittle jetzt gegen dem Mann am Steuer des Porsches, so ein Sprecher. Konkret geht es um den Vorwurf: Handy am Steuer (mindestens ein Punkt und 100 Euro Bußgeld) und Beleidigung im Straßenverkehr (mindestens 150 Euro Bußgeld). Die Beamten sollen bereits Kontakt zu dem Vordermann aufgenommen haben – in dem Video war ein Werbeschriftzug auf dessen Auto zu erkennen.