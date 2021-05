DHDL 2021 : Promi-Pitch bei DHDL: Ein Reality-Star will die Vox-Löwen überzeugen

Eben noch bei „Promis unter Palmen“, jetzt bei Vox: Ein waschechter Reality-Star beehrt die „Höhle der Löwen“.

Berlin | Startkapital bringt sie schon mal mit: Als Siegerin von „Promis unter Palmen“ hat Giulia Siegel gerade eine Prämie von 100.000 eingestrichen. In der „Höhle der Löwen“ will sie noch einmal 250.000 Euro einwerben – für eine ökologische Geschäftsidee: Der Reality-Star will den Kassenbon umweltverträglich machen. Mehr zum Thema Kein Kommentar! Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.