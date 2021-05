Im Alter von 47 Jahren : „Wir können es nicht fassen“: Promis und Freunde trauern um Moderator Jan Hahn

Er wurde gerade einmal 47 Jahre alt: TV-Moderator Jan Hahn. Die Anteilnahme ist enorm groß – eine Übersicht.

Berlin | Der RTL-Moderator Jan Hahn ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Nach Angaben des Kölner Senders vom Donnerstag erlag der Moderator von "Guten Morgen Deutschland" am Dienstag einer kurzen schweren Krankheit. Die Trauer und Anteilnahme ist groß, in den sozialen Netzwerken und in Gesprächen mit den Medien zeigen sich Prominente, Wegbegleiter und Fans be...

