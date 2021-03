Prozess in Sachsen : KSK-Soldat hortete Waffen und Sprengstoff – doch er muss nicht ins Gefängnis

In Kisten, Eimern und Säcken hatte der KSK-Soldat ein gefährliches Arsenal in seinem Garten vergraben.

Leipzig | Jahrelang hortete ein Elitesoldat des Kommandos Spezialkräfte (KSK) Waffen, Sprengstoff und Munition in seinem Garten in Nordsachsen – dafür muss er aber nicht ins Gefängnis. Das Landgericht Leipzig verurteilte den 46-Jährigen am Freitag zu einer Haftstrafe von zwei Jahren wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das ...

