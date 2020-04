28 Messerstiche : Halbbruder im Schlaf erstochen: Prozess gegen 15-Jährige startet

Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. 22 Zeugen sollen vor Gericht aussagen.

20. April 2020, 08:15 Uhr

Detmold | Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Kindes in Detmold muss sich die Halbschwester des Jungen wegen Mordes vor Gericht verantworten. Zum Prozessauftakt am Montag (9.00 Uhr) wird die Staatsanwaltschaft am Landgericht Detmold die Anklage gegen die 15-Jährige verlesen. Die Verhandlung findet wegen ihres Alters unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Halbbruder im Schlaf getötet

Das Mädchen soll ihre Halbbruder laut Anklage im November 2019 durch 28 Messerstiche im Schlaf getötet haben. Die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Bis zum 30. April sind zwei weitere Termine angesetzt. Geladen sind 22 Zeugen und ein Gutachter, der sich zur Schuldfähigkeit des Mädchens äußern soll.

Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Angehörige hatten am Abend die Leiche des Jungen gefunden und die Polizei alarmiert.