Tiere : Puma aus New Yorker Wohnung befreit

Puma Sasha hatte noch Glück im Unglück: Sein „Besitzer“ hat schließlich doch erkannt, dass eine New Yorker Wohnung kein wirklich passendes Zuhause für eine Wildkatze ist.

New York | In New York City ist ein Puma aus einer Wohnung in einem Privathaus befreit worden. Die elf Monate alte und 80 Pfund schwere weibliche Raubkatze sei in einer konzertierten Aktion von Tierschützern, Polizisten und Zoo-Mitarbeitern in der vergangenen Woche abgeholt worden, der Besitzer habe sie freiwillig abgegeben, teilten die Tierschutzorganisation...

