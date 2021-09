Tennis : Queen Elizabeth II. gratuliert Raducanu zum US-Open-Sieg

Emma Raducanu hat bei den US Open Tennis-Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Qualifikantin, , die bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel holt. Auch Queen Elizabeth II. ist beeindruckt.

New York | Queen Elizabeth II. hat der erst 18 Jahre alten Tennisspielerin Emma Raducanu zum Sieg bei den US Open gratuliert. „Das ist ein beeindruckender Erfolg in einem so jungen Alter und ein Beleg für harte Arbeit und Einsatz“, schrieb das Oberhaupt der britischen Krone an die im kanadischen Toronto geborene Einwanderertochter eines Rumänen und einer Chin...

