Hinweise in sozialen Netzwerken : Rammstein gehen 2019 auf Deutschland- und Europatournee

Statt die Tour-Daten einfach auf ihrer Homepage zu veröffentlichen, veranstaltet die Band eine Art Schnitzeljagd.

von Ankea Janßen

01. November 2018, 22:03 Uhr

Berlin | Rammstein geht wieder auf Tour, spannt seine Fans aber ein bisschen auf die Folter: Nur nach und nach gibt die Band bekannt, wo sie im nächsten Jahr überall auf der Bühne stehen wird –mit einer Art Schnitzeljagd.

Fans sollen aufmerksam sein

Mit Berlin machten die Industrial-Rocker selbst den Anfgang. Unter dem Hashtag #gebtfeinacht sollen Fans aus verschiedenen Städten Hinweise auf Twitter, Instagram und Co. posten. So hängen beispielsweise in Gelsenkirchen, Frankfurt, Hannover und weiteren Städten bereits Plakate mit konkreten Daten.