Kriminalität : Raubüberfall auf Dönerimbiss - Polizei schießt Mann an

Im Sauerland wurde ein Dönerimbiss überfallen. Die Polizeistreife schoss kurz danach auf einen Mann - die Ermittlungen laufen.

Plettenberg | Nach einem Raubüberfall auf einen Dönerimbiss im Sauerland hat die Polizei einen Mann angeschossen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen und schwebte in Lebensgefahr, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mitteilten. Der Mann sei nach dem Raub mit einer Waffe in der Hand auf eine Strei...

