Tragödie am Set : Regieassistent äußert sich erstmals nach Baldwin-Dreh

Nach den tödlichen Schüssen auf die Kamerafrau bei Dreharbeiten zu einem Western hat sich nun erstmals ein Regieassistent geäußert.

New York | Nach dem Tod von Kamerafrau Halyna Hutchins bei einem Filmdreh mit Hollywood-Star Alec Baldwin hat sich erstmals ein im Fokus stehender Regieassistent öffentlich geäußert. „Ich bin schockiert und traurig über ihren Tod“, schrieb er in einer am Montag von der Boulevardzeitung „New York Post“ veröffentlichten Erklärung. „Halyna Hutchins war nicht nur...

