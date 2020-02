Bahnverkehr in Norddeutschland : Regionalzug in Bremen entgleist – Auswirkungen auf Bahnverkehr

Im Bahnhof Bremen-Neustadt ist ein Regionalzug entgleist, von Verletzten ist nichts bekannt.

04. Februar 2020, 14:34 Uhr

Im Bereich Bremen-Neustadt sind am Dienstagmittag mehrere Güterwaggons entgleist. Dadurch ist der Bahnverkehr zwischen Oldenburg und Bremen komplett lahmgelegt worden. Fußballfans, die am Abend ins Weserstadion wollen, werden sich eine Alternative suchen müssen.

Wie die Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ist die Strecke Bremen-Delmenhorst seit etwa 12.30 Uhr aufgrund einer Oberleitungsstörung gesperrt. Es fahren keine Züge mehr zwischen Oldenburg und Bremen. Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst wird auf Anfrage unserer Zeitung deutlicher: "Es sind mehrere Güterwaggons im Bereich des Bahnhofs Bremen-Neustadt entgleist. Es sind Gleise und Oberleitung beschädigt worden. Zwischen Bremen und Oldenburg ist der gesamte Nah- und Fernverkehr sowie die Nordwestbahn betroffen." Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.





Personenschaden habe es nach ersten Informationen nicht gegeben. Doch die Entgleisung wird Bahn und Bahnkunden noch längere Zeit beschäftigen. "Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Sperrung mindestens bis in den Abend hinein anhalten wird, möglicherweise auch noch länger", sagt die Bahnsprecherin. Es sei völlig unklar, wann die entgleisten Waggons geborgen werden können. "Erst danach können wir die Schäden begutachten und schauen, was repariert werden muss", so Brunkhorst. Erste Fotos vom Bahnhof Bremen Neustadt lassen vermuten, dass sich die Instandsetzungsarbeiten über längere Zeit hinziehen könnten.

Problem für Fußballfans

Am Abend um 20.45 Uhr spielt Werder Bremen im Weserstadion im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Anreisende Fußballfans, die über Oldenburg und Delmenhorst nach Bremen fahren wollten, müssen sich nach einer Alternative umsehen. "Wir versuchen natürlich immer schnellstmöglich, Busse zu organisieren, aber leider ist das nicht immer im nötigen Umfang möglich", sagt die Sprecherin. Es ist nicht davon auszugehen, dass im Laufe des Dienstags noch Züge zwischen Bremen und Delmenhorst fahren werden.

Zu spät für den Univortrag oder die Arbeit

Jannes Wilts und sein Kommilitone haben am Delmenhorster Bahnhof beschlossen, wieder nach Hause zu fahren. "Eigentlich sollten wir heute beide einen Vortrag halten", sagen sie. Doch nun mussten sich die beiden bei den Dozenten und auch bei ihrer Arbeitsstelle abmelden, denn Wilts und sein Kommilitone absolvieren ein duales Studium. Petra Koller steht am Bussteig L, wo die Busse des Schienenersatzverkehrs abfahren sollen. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit und wird wahrscheinlich zu spät kommen. "Ausgerechnet heute liegt mein Handy zuhause", sagt sie. Koller und die anderen Gestrandeten warten auf gut Glück am Bussteig - eine Information, wann der nächste Bus des Schienenersatzverkehrs kommt, haben sie nicht. Auch George war auf dem Weg zur Arbeit nach Bremen. Mit dem Schienenersatzverrkehr will er nicht fahren: "Das lohnt sich nicht, da melde ich mich lieber ab."

Hoffen, dass das Ticket gilt

Die Arbeit hat die Auszubildende Mary für heute geschafft, doch auch sie steht am Bahnhof. Mary hatte heute ihren zweiten Ausbildungstag und ist auf dem Heimweg. "Ich weiß nicht, wie ich jetzt nach Bremen komme", sagt sie. Eine weite Strecke hat ein weiterer Wartender vor sich. Er will heute Nachmittag noch in Göttingen eine Wohnung besichtigen. Schon als die Durchsage im Zug lautete, die Fahrt verzögere sich, habe er die Vermieter informiert. "Aber jetzt mit anderen Zügen und Bussen weiterzufahren und nur zu hoffen, dass das Ticket gilt, ist nicht schön", sagt er.