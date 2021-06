Gartenbesitzer beklagen sich : Rehe in Vorgärten: Nimmt das Phänomen überhand?

Viele Gartenbesitzer beklagen sich über Rehe, die sich über ihre Pflanzen und Blumen hermachen. Werden es wohlmöglich immer mehr? Jein, sagt ein Experte.

Schwerin | Nach dem verregneten April und Mai grünt und sprießt es nur so in vielerorts Gärten. Doch das saftige Grün lockt auch ungebetenen Besuch an: Viele Gartenbesitzer beklagen sich über Rehe, die sich über ihre Pflanzen und Blumen hermachen. „Solche Besuche sind nicht ungewöhnlich“, sagt Jennifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung. „Rehe haben si...

