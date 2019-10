Versteigerung in New York : Rekordpreis für Kurt Cobains berühmte Strickjacke erzielt

Fünf Monate vor seinem Tod im Jahr 1993 trug Kurt Cobain eine verwaschene Strickjacke bei einem MTV-Konzert.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Oktober 2019, 08:27 Uhr

New York/Los Angeles | Eine Strickjacke des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967-1994) ist in New York für 334.000 Dollar (etwa 300 000 Euro) versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der je bei einer Versteigerung für ein solches Kleidungsstück bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions am Samstag mit. Die olivgrüne, verwaschene Strickjacke trug der Sänger 1993 fünf Monate vor seinem Tod bei einer "Unplugged"-Session des Musiksenders MTV.





Auch Gitarre und Brief von Courtney Love versteigert

Eine Gitarre von Cobain brachte 340.000 Dollar. Die türkisfarbene Fender Mustang war 1993 eigens für den linkshändigen Musiker angefertigt wurde. Dazu gehört ein handgeschriebener Brief von Cobains Witwe Courtney Love, in dem es heißt, dass dieses Instrument eine Lieblingsgitarre des Grunge-Musikers gewesen sei.

Die Versteigerung umfasste insgesamt mehr als 700 Memorabilien von Künstlern wie Elvis Presley, Janis Joplin, den Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan und Elton John.