Exhumierung : Roberto Blanco glaubt: Beethoven war schwarz – Schlager-Star für Überprüfung

Stammte Beethoven von einem Afrikaner ab? Roberto Blanco glaubt an die These und setzt sich für eine Untersuchung der sterblichen Überreste ein.

Berlin | In der Netflix-Serie "Bridgerton" ist die britische Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) – schwarz. Schon in der Fiktion stellt das unser Geschichtsbild auf den Kopf. Gibt es womöglich ein nicht weniger verblüffendes Pendant in der Realität? Hatte auch Komponist Ludwig van Beethoven Vorfahren aus Afrika? Roberto Blanco wagt eine Wette Das zumindest...

