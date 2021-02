„Mìng Chú“ : Rückruf: Mögliche Glassplitter in Sushi-Reis bei Edeka und Marktkauf

Im Sushi-Reis von "Mìng Chú" können sich Glasstücke befinden, deshalb wird ein Rückruf gestartet.

17. Februar 2021, 10:36 Uhr

Verden | Wegen einer möglichen Verunreinigung von Sushi-Reis mit Glas hat die Firma Kreyenhop & Kluge in Oyten bei Verden (Niedersachsen) einen Rückruf gestartet. Der Artikel sei bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten worden.

MHD am 14.10.

"Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes" sei "Mìng Chú Sushi-Reis" in der 500-Gramm-Packung allein mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.10.2022 betroffen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend weiter mit. Es könne "nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasstücke in einzelnen Sushi-Reis-Packungen befinden".

Produkt kann zurückgegeben werden

Die betroffene Ware wurde "vorsorglich aus dem Verkauf genommen". Käufer könnten das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Geschäften zurückgeben.