Ab Ende des Jahres : Günstig nach Spanien? Diese Flughäfen steuert Ryanair nicht mehr an

Die starke Konkurrenz macht der Billig-Fluggesellschaft immer mehr zu schaffen.

von afp

23. August 2019, 19:20 Uhr

Dublin | Die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair schließt vier ihrer Standorte in Spanien und baut damit hunderte Stellen ab. Die kanarischen Standorte Teneriffa, Lanzarote und Gran Canaria sowie die Ryanair-Vertretung in der nordostspanischen Stadt Girona würden Ende des Jahres dicht gemacht, teilte die Airline am Freitag mit. Dadurch gehen nach Angaben der Gewerkschaft USO 512 Jobs verloren. Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit "deutlichen Überkapazitäten auf dem europäischen Kurzstreckenmarkt".

Airline immer stärker unter Druck

Mitte Juli hatte Ryanair-Marketing-Chef Kenny Jacobs gesagt, dass er in Deutschland nach wie vor Wachstumspotenzial für sein Unternehmen sehe. Allerdings steht Ryanair insgesamt wegen der starken Konkurrenz, höherer Ausgaben für Treibstoff und Personal sowie aufgrund der Unsicherheiten rund um den Brexit unter Druck.

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs von April bis Ende Juni war der Gewinn des Unternehmens im Vorjahresvergleich deutlich eingebrochen. Ryanair gab in den vergangenen zehn Monaten zwei Gewinnwarnungen heraus.