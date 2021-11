Schauspielerin : Salma Hayek mit Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt

Salma Hayek ist nun mitten in Hollywood verewigt worden. Die 55-jährige Schauspielerin hat einen Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“ enthüllt.

Los Angeles | Hollywood-Star Salma Hayek (55, „Frida“) hat nun einen festen Platz in der Filmmetropole. Auf dem berühmten „Walk of Fame“ enthüllte die gebürtige Mexikanerin am Freitagabend (Ortszeit) vor jubelnden Fans eine Sternenplakette mir ihrem Namen. Dabei erinnerte sie an einen Vorfall, der ihr vor Jahren viel Angst gemacht habe. Bei einem Besuch mit Freu...

