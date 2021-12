Verkehrsunfall auf der A3 : Sattelzug rammt Militärkonvoi – Tanklaster stehen in Flammen

In Bayern hat ein Sattelzug mehrere Militärfahrzeuge am Seitenstreifen gerammt. Mehrere Fahrzeuge, darunter Tanklastfahrzeuge, sollen in Flammen aufgegangen und mehrere Angehörige der US-Streitkräfte verletzt sein.

Parsberg | Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 3 in Bayern in mehrere Militärfahrzeuge gerast. Fahrzeuge fingen Feuer, mehrere Angehörige der US-Streitkräfte wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei gehe von einem Unfall und keinem Anschlag aus. Der Sattelzug sei am Montag kurz nach der Anschlussstelle Parsberg im Landkreis Neumarkt in der O...

