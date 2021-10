Mit 87 Jahren : Schauspieler Hans Kahlert gestorben

Seine Paraderolle war der Onkel Krischain in der NDR-Heimatserie „Neues aus Büttenwarder“: Schauspieler Hans Kahlert starb in Hamburg.

Hamburg | Sein Gesicht war mehrfach im „Tatort“ zu sehen, aber seine größte Rolle hatte er in einer Heimatserie: Der Schauspieler Hans Kahlert ist tot. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag mitteilte, starb Kahlert bereits am Montag im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Seit 2005 stand er in der beliebten NDR-Regionalserie „Neues aus Büttenwarder“ als „Onke...

