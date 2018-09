MeToo-Debatte : Schauspieler Kretschmann wurde von Regisseuren sexuell belästigt

Die #MeToo-Debatte hat das Thema sexuelle Belästigung in der Filmbranche aus der Tabu-Zone geholt. Auch Männer sind betroffen, wie ein Interview mit Thomas Kretschmann zeigt.

von dpa

28. September 2018, 09:44 Uhr

Berlin | Schauspieler Thomas Kretschmann (56) hat über eigene Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Filmbranche gesprochen. "Ich habe mindestens fünf Regisseure getroffen, die mir in den Schritt gefasst haben, fassen wollten oder gern etwas anderes mit mir angestellt hätten", sagte er der "Bild" (Freitag). "Ich hätte wahrscheinlich eine ganz andere Karriere gehabt, wenn ich gesagt hätte: „Augen zu, und durch..."."

"Wie sehr willst du Dich prostituieren?"

Die #MeToo-Debatte über Sexismus und Belästigung in der Branche begrüßte Kretschmann. Über Filmmogul Harvey Weinstein, dem mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen, sagte er: "Ich finde es großartig, dass jemand wie Weinstein enthauptet wurde." Allerdings sei es "ekelhaft", wenn die Debatte benutzt werde, um die eigene Karriere neu zu beleben: "Wenn er einen im Bademantel in sein Hotelzimmer gebeten hat, dann hätte man als betroffene Schauspielerin ja auch sagen können: "Ich gehe nicht mit dir ins Bett. Dann bekomme ich halt den Oscar auch nicht, weil du dann eine andere besetzt, aber egal!" Jeder wusste, dass Weinstein so arbeitete, es hat aber nur niemand vorher ausgesprochen."

Der 56-Jährige, der in mehreren Hollywoodfilmen mitspielte, sagte weiter: "In unserem Beruf wie auch in anderen gibt es zwei Fragen: Wie sehr willst du Dich prostituieren? Und wo willst du hin? Da muss jeder seine eigenen Grenzen ziehen."