Schiff von Rostocker Reederei nicht fertig : Pannen-Serie geht weiter: "Aida Mira" muss zweite Reise canceln

Bereits eine Kurzreise direkt nach der Taufe konnte nicht stattfinden. Auch nach Südafrika geht es ohne Passagiere.

05. Dezember 2019, 07:42 Uhr

Rostock/Palma de Mallorca | Die erste große Reise ihres jüngsten Kreuzfahrtschiffes "Aida Mira" muss die Rostockere Reederei Aida Cruises erneut absagen. Eigentlich sollte es nach Südafrika gehen, doch das 216 Meter lange Schiff ist noch immer nicht ganz fertig, sodass sich nur Handwerker während der Überfahrt an Bord befinden werden.

"Wir sind mit den Arbeiten auf diesem Schiff nicht so weit vorangekommen, dass wir die Aida-Standards für die Reise nach Südafrika zu 100 Prozent gewährleisten können", sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze zu NDR 1 Radio MV. Bereits eine im Anschluss an die Taufe in Palma de Mallorca am vergangenen Wochenende anberaumte Kurzreise musste storniert werden. Die Passagiere befanden sich bereits an Bord, als der Kapitän über Lautsprecher bekannt gab, dass die Vier-Tage-Tour doch nicht stattfinden könne.

Arbeiten konnten nicht fertiggestellt werden

Bei einem Aufenthalt in einer Werft in Genua sei es drei Wochen lang zu sintflutartigen Regenfällen gekommen, sodass die Arbeiten in den Außenbereichen nicht beendet werden konnten. Die Reederei ist sich bewusst, dass sie viele Gäste enttäuschen muss, die sich auf die Fahrt nach Kapstadt gefreut hatten. "Aber wir brauchen jetzt einfach noch drei Wochen mit technischen Verbesserungen und viel Arbeit", so Kunze.

Der Ticketpreis wird den Betroffenen laut Aida Cruises erstattet, zudem sollen sie alternative Reiseangebote erhalten. Die erste Kreuzfahrt soll nun erst am 23. Dezember 2019 von Kapstadt aus starten – dann auch endlich mit Gästen an Bord.