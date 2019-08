Bei Schkortleben in Sachsen-Anhalt : Mann "vergisst" Ehefrau auf Parkplatz – Polizei muss helfen

Er fuhr einfach davon: Ein Mann hat seine Frau an einem Autobahnparkplatz zurückgelassen. Was war der Grund?

von dpa

10. August 2019, 19:26 Uhr

Schkortleben | Ein Mann aus Bayern hat seine Ehefrau auf einem Autobahnparkplatz in Sachsen-Anhalt "vergessen". Das Ehepaar habe am Samstagmorgen auf dem Parkplatz Schkortleben (Burgenlandkreis) an der Autobahn 38 einen Zwischenstopp gemacht, teilte die Polizei in Halle (Saale) mit. Gegen 9 Uhr sei der Mann weggefahren. Die 62 Jahre alte Ehefrau hoffte eine Weile lang, dass er zurückkehrt. Telefonisch konnte sie ihn nicht erreichen. Gegen 12 Uhr wurde die Polizei informiert. "Wir konnten sie wenigstens zum Bahnhof bringen", sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau fuhr dann von Weißenfels aus mit dem Zug zurück nach Bayern. Warum ihr Mann sie zurückließ, war bis zum Abend unklar. Einen Streit hat es nach Angaben der Frau nicht gegeben.