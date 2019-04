Livestream des Vorfalls im Internet : "Schlitzaugen": Frau wird in Berliner Brauhaus rassistisch beleidigt

Die Streamerin Giannie Lee überträgt ihre Deutschland-Reise live ins Internet. In Berlin wird sie rassistisch beleidigt.

von Christian Ströhl

28. April 2019, 11:42 Uhr

Berlin | Die 33 Jahre alte Twitch-Streamerin Giannie Lee aus Südkorea ist derzeit auf Deutschland-Tour. Sie lässt ihre Follower an der Reise teilhaben und überträgt ihre Besuche in Restaurants, Museen oder Shopping-Läden live ins Internet. Schaut man sich ihr Profil bei Twitch an, schauen meistens nur wenige hundert Menschen zu. Das änderte sich jedoch bei einem Brauhaus-Besuch in Berlin. Das Video, das hier im Original anzuschauen ist, wurde bereits 1,3 Millionen Mal geklickt – aus einem traurigen Grund. Denn Giannie Lee wurde in dem Clip von zwei mutmaßlich betrunkenen Männern aufs Übelste beleidigt – wegen ihrer asiatischen Herkunft. Ein Mitschnitt des Videos findet sich bei Youtube:

Was ist in dem Video zu sehen?

Kurz nachdem Lee ihren Livestream startet, setzen sich unaufgefordert zwei Männer zu ihr auf die Bierbank. Sie ziehen ihre Augen mit Fingern zu Schlitzen und versuchen offenbar, die Südkoreanerin nachzuahmen Das ist nicht nur rassistisch, sondern sorgt im Video auch für hohen Fremdschämfaktor. Die mutmaßliche Alkoholisierung der zwei Männer macht die Sache ebenfalls nicht besser.

Doch wie reagiert Lee? Die Streamerin bleibt cool, lässt sich nicht aus der Fassung bringen, obwohl das Zeigen von "Schlitzaugen" für Asiaten sehr verletzend ist. Das weiß zum Beispiel auch EU-Kommissar Günther Oettinger, der vor zwei Jahren für ein paar schnelle Lacher ebenfalls von "Schlitzaugen" sprach, als er eigentlich Chinesen meinte.

Lee versucht, mit den zwei Männern ins Gespräch zu kommen. "Hey, das ist Rassismus. Ich bin in Deutschland, werde nicht rassistisch. Viele Leute beobachten dich. Sie werden dich angreifen. Sei nett. Ich liebe deutsche Leute." Der Mann setzt sich daraufhin wieder weg.

Was passierte nach dem Video?

"Ich war nicht böse. Ich dachte, sie sind einfach sehr betrunken. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihnen gar nicht klar war, wie unhöflich sie waren", sagte die 33-Jährige der "FAZ". Das Video hat in der Twitch-Community jedoch Entsetzen ausgelöst, bis zum Freitag sahen über 1,3 Menschen das Video mit den Ausschnitten aus dem Livestream auf Lees Kanal.

In einem zweiten Video auf ihren Kanal, das offenbar nach dem rassistischen Vorfall entstand, sagt Lee über einen der Männer: "Es ist jetzt alles in Ordnung. Er ist für mich nur ein Kind, oder? Er ist zu 'jung', um zu verstehen.... Verzeih ihm."

Der Vorfall verbreitet sich über die Sozialen Kanäle rasend schnell. Bei Twitter etwa entsteht unter diesem Tweet eine Diskussion.

Viele verurteilen das Verhalten der zwei Männer. Mindestens ebenso viele Nutzer loben das Verhalten Lees. Und viele Deutsche entschuldigen sich für das Verhalten der zwei Brauhaus-Besucher. Auch auf offener Straße (zweites Video):

Im Interview mit der "FAZ" sagt sie dazu: "Als Streamerin treffe ich öfter mal auf unangenehme Leute, auch in Südkorea. Ich glaube, dadurch habe ich gelernt, wie ich am besten mit solchen Leute umgehe. Ich habe aber auch einen unangenehmeren Vorfall erlebt, als ich in Berlin angekommen bin: Eine Gruppe hat mir 'Ching chang chong' und ähnliche Sachen hinterhergerufen. Das hat mich sehr traurig gemacht, und ich habe sie angeschrien, was das soll. In dem Moment habe ich mich auch bedroht gefühlt."



Insgesamt sei sie aber mit einem guten Gefühl weiter durch Deutschland gereist, denn die meisten Menschen seien sehr nett gewesen. Vor ein paar Tagen ist Lee nach Südkorea zurückgekehrt.