Notfälle : Schrecken auf Achterbahnfahrt in Japan

Wenn aus einem Freizeitspaß Angst wird: Dutzende Japaner steckten plötzlich in lichter Höhe in einer Achterbahn fest. Was war der Grund?

Osaka | In schwindelerregender Höhe auf einer Achterbahn sind Dutzende von Japanern mitten in der Fahrt plötzlich steckengeblieben - und ihre Herzen in die Hosen gerutscht. Ein Stromausfall machte die Achterbahnfahrt „Hollywood Dream - The Ride“ im Vergnügungspark Universal Studios Japan in Osaka am Freitag zum Alptraum. Die 35 Fahrgäste kamen zum Glück mi...

