Tatverdächtiger im Krankenhaus : Schüsse an Schule nördlich von Los Angeles – mehrere Verletzte

In einer Schule im kalifornischen Santa Clarita sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden.

14. November 2019, 18:17 Uhr

Durch Schüsse an einer Schule im Norden von Los Angeles sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. In der Saugus High School in der kalifornischen Stadt Santa Clarita gebe es "mehrere verletzte Opfer", teilten die örtlichen Behörden auf Twitter mit. Nähere Angaben zum Zustand der Verletzten machten sie zunächst nicht. NBC Los Angeles berichtete von sieben Verletzten.





Polizei fahndet nach Schützen – findet ihn verletzt

Die Polizei fahndete zunächst nach dem mutmaßlichen Schützen, der Zeugenangaben zufolge asiatisch aussehe und schwarz gekleidet sei, teilte das Büro des Sheriffs auf Twitter mit.

Anwohner in der Umgebung der Saugus High School sollten ihre Türen abschließen und in ihren Häusern bleiben. Das Büro des Sheriffs teilte weiter mit, als Vorsichtsmaßnahme seien alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Schüler die Saugus High School verließen. Santa Clarita liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Los Angeles.

Später teilte Sheriff Alex Villanueva auf Twitter mit, der Verdächtige sei gefasst. Er befinde sich in einem örtlichen Krankenhaus. Medienberichten zufolge soll er sich selbst angeschossen haben.