Polizei: „Gezielter Angriff“ : Vier Verletzte bei Schießerei in Berlin-Wedding – eine Festnahme

Nach Schüssen in Berlin verzeichneten die Rettungskräfte vier Verletzte. Auch die Polizei ist ausgerückt.

Berlin | Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Berlin-Wedding sind am späten Freitagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Laut Feuerwehr gab es vier Verletzte, drei Männer und eine Frau. Sie seien noch vor Ort medizinisch behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, so ein Feuerwehrsprecher. Related content Eine Festnahme Ein Mensch ha...

