Schüsse in Halle : Augenzeuge: "Der war gekleidet wie ein Polizist, in totaler Kampfausrüstung"

Bei Schüssen in Halle in Sachsen-Anhalt wurden zwei Menschen getötet. Ziel war offenbar die Synagoge im Ort.

09. Oktober 2019, 15:07 Uhr

Halle | Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert

Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Die Polizei spricht von mehreren Tätern. Sie forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben beziehungsweise sichere Orte aufzusuchen.

Ziel war offenbar die Synagoge. Mehrere Täter hätten versucht, in das jüdische Gotteshaus einzudringen, in dem sich bis zu 80 Menschen aufgehalten hätten, meldete der "Spiegel" unter Berufung auf den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotzki. Die Jüdische Gemeinschaft begeht derzeit ihren höchsten Feiertag Jom Kippur (Versöhnungstag).

Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll.





Bei den getöteten Menschen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Das bestätigte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei in einem Imbiss erschossen worden, die Frau in der Humboldtstraße in der Nähe eines Friedhofs.

Derweil hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Mittwochnachmittag in Karlsruhe mit.

Die Leipziger Polizei hat zudem ihre Kräfte vor der Synagoge verschärft. Weitere Maßnahmen seien bislang noch nicht getroffen worden, so ein Sprecher. Man wolle das weitere Geschehen abwarten und dann entscheiden. Das für Mittwochabend vorgesehene Lichterfest anlässlich des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution in Leipzig finde wie geplant statt.