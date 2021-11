18-Jähriger tötete zwei Männer : Rechte und Trump jubeln: Wieso Kyle Rittenhouse freigesprochen wurde

Ein US-Teenager reiste mit einer Halbautomatik-Waffe zu Black-Lives-Matter-Protesten und erschoss zwei Demonstranten. Eine Jury spricht Kyle Rittenhouse frei – und provoziert emotionale Proteste im Land.

Kenosha | Der Freispruch für den 18-jährigen Kyle Rittenhouse, der bei Anti-Rassismus-Protesten in der US-Stadt Kenosha zwei Demonstranten erschossen hatte, hat Proteste in den USA ausgelöst. Demonstranten vor dem Gericht in Kenosha schlugen am Freitag auf Trommeln und riefen "Schuldig, schuldig, das ganze System ist schuldig wie die Hölle". Auch in Chicago und...

