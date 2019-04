Bochum : Schüsse zur Hochzeit: Anwohner erschrecken sich und rufen Polizei

Während einer Hochzeitsfeier in Bochum wurden Schüsse zu Ehren des Brautpaares abgefeuert.

von dpa und kpp

22. April 2019, 13:59 Uhr

Bochum | Schüsse bei einer Hochzeit in Bochum haben die Anwohner erschreckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wählten am Sonntagabend gleich mehrere erschrockene Anwohner den Notruf. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass ein 53-Jähriger die Schüsse abgefeuert hatte, um das Brautpaar zu feiern.

Zwei Schreckschusswaffen

In seinem Fahrzeug fanden die Beamten zwei Schreckschusswaffen, Munition und ein Messer. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Es war nicht der erste Zwischenfall über die Ostertage bei Hochzeiten: In mehreren Städten Deutschlands beschwerten sich Menschen über ausufernde Autokorsos. Auch wurden bengalische Fackeln gezündet. Die Polizei sprach Platzverweise aus und erstattete Anzeigen. Die aufgefundenen Schreckschusswaffen wurden sichergestellt.