Vier Tote in Florida : Sie flehten um ihr Leben: Schütze tötet Mutter und das im Arm liegende Baby

Ein ehemaliger US-Soldat hat in Florida vier Menschen getötet. Ein Polizeisprecher charakterisierte den 33-Jährigen als "herzlos" und "böse bis ins Mark". Das Motiv ist noch unklar.

Lakeland/Washington | Bei einer brutalen Attacke im US-Bundesstaat Florida hat ein schwer bewaffneter Schütze am Sonntag vier Menschen getötet. Der Täter habe in der Nacht in einem Haus nahe der Stadt Lakeland einen Mann und eine Frau erschossen sowie ein Baby, das die Frau im Arm gehalten habe, sagte der Sheriff von Polk County, Grady Judd, in einer Pressekonferenz. Ein e...

